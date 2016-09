Care required in operating a vehicle—Larry Orvin Elton, Bismarck.

Carrying a concealed weapon in vehicle—Ambrose Kaleo Williams, Newell, S.D., $325, 180 days, 180 days suspended.

Criminal trespass—Michael Meyer, Belfield, $1,075.

Disregarded stop sign—Jamie Ray Montbleau Griffin, Dickinson.

Disobedience of judicial order—LeAnn M. Amundson, Dickinson, $600, 90 days, 90 days suspended.

Driving under the influence—Joanna Esther Fuchs, Dickinson, $1,000. 30 days, 28 days suspended.

Driving while license is suspended—Stephen Michael Horr, Glen Ullin, $350, 15 days, 15 days suspended.

Drove through red light—Richard Neal Jolly Jr., Arengard. Johnnie Lee Tighe, South Heart.

Crossing the median—Daniel Gonzales, Littlefield, Texas.

Driving without liability insurance—Randy Alan Mulske, Gladstone. William Keith Rosen, Glenburn. Johnnie Lee Tighe, South Heart.

False log book—Arturo Castillo, Katy, Texas.

Failed to display current registration, plates, tabs—Corina Dawn Cline, Mott.

Failure to merge for emergency vehicle—Eric Wayne Gibson, New England.

Failure to register motor vehicle—Paula Damico, South Heart. Seth Jackson Gilbert, Dickinson. Randy Alan Mulske, Gladstone. Casey Mitchel Wallwork, Dickinson. Ashley Kay Duncan, Dickinson. Katelyn Elizabeth Holman, Dickinson. Aaron William Friedt, Mott. Lance Edward Steffl, Bismarck. Qwinton Tate Stroh, Dickinson.

Front seat occupants not belted—Qwinton Tate Stroh, Dickinson.

Open receptacle—John Charles Gustafson, Dodge.

Operator failed to wear seat belt—Robbie Lynn Beery, Dickinson. Wayne Dennis Cluer, Killdeer. Vern Thomas Layaou, Williston. Arturo Castillo, Katy, Texas.

Operating without permit—Evan G. Starks, Marshall, Wis.

Possession of controlled substance—Ambrose Kaleo Williams, Newell, S.D., $500.

Possession of drug paraphernalia—Johnathan Lee Plymel, Jacksonville, Fla., $550, 30 days, 30 days suspended.

Reckless driving—Jared Jerome Beard, Dickinson, $750, 15 days, 15 days suspended. Kathleen Bren, Dickinson, $750, 15 days, 15 days suspended. Tracy Beth Schmidt, Belfield, $750, 5 days, 5 days suspended.

Speeding—Patricia Ann Berry, Carrollton, Texas. William J. Greenland, Towanda, Pa. James Mitchell Hepler, Dixon, Ky. Colleen May Holm, Dickinson. Katlin Jean Schmitt, Minneapolis, Minn. Sheryl Laverne Matz, Evergreen, Colo. Lisa Lee McCain, Spearfish, S.D. John David Mcintosh, Horace. Brian D. Stinnett, Cloverdale, Ind. Lewis John Thompson, Centennial, Colo. Kathleen Renee Turner, Clarissa, Minn. Scott Alan Yarbrough, Union, Mo. Robb Nelson Bastian, Minot.

William Hunter Brannen, Dickinson. Chiara R. D' Angelo-Patricio, Bellingham, Wash. Ashley Kay Duncan, Dickinson. Andrew David Hanke, Duluth, Minn. Kimberly Ann Kessler, Beulah. Phillip James Layton, Belfield. Craig W. Lindgren, Boyd, Wis. Mayron Ellery Mejia, Gretna, La. Robert D. Rhinehart, Dickinson. Leslie Alan Siebert, Eagle River, Wis. Samuel Atticus Solberg, Fargo. Michael James Tucker, Belfield. Glenn Eldon Welch, Williston. Kara Nicole Atkinson, Midlothian, Va. Kevin Kyle Kottsick, Dickinson. Deeann Sherree Marsh, Dickinson. Oscar Mattis, Hettinger. William Keith Rosen, Glenburn. Kyle Adam Schoch, South Heart.

Texting while driving—Ryann Alexis Steiner, Dickinson.