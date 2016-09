Scoreboard of September 1, 2016

High school volleyball

Results Thursday

Heart River 3, New England 1

Kills: HR, Ashlyn Privratsky 23, Becky Binstock 11, Bailey Olson 10. NE, Hailee Kuske 17, Elizabeth Kaufman 9, Paige Ehlis 6, Hadley Binstock 4.

Blocks: HR, Margie Silbernagel 2, Becky Binstock 1, Privratsky 1. NE, Kuske 4, Ehlis 2, Binstock 1.

Aces: HR, Privratsky 4, Jenna Obrigewitch 2, Tori Tooley 1. NE, Tori Jalbert 3, Adrienne Roller 2, Binstock 1.

Digs: HR, Krance 22, Privratsky 20, Olson 17. NE, Jalbert 29, Kaufman 24, Binstock 20, Ehlis 16, Kuske 20.

Assists: HR, Silbernagel 25, Olson 16. NE, Roller 15, Ehlis 12, Jalbert 7, Binstock 3.

Hazen 3, Richardton-Taylor 1

H20252525—3

RT2591315—1

Kills: H, Elise Hintz 7, Raquel Doll 5, Grace Zimmerman 5. RT, Haylee Leingang 8, Rose Baranko 7, Rachel Entze 6.

Blocks: H, Hintz, Doll, Zimmerman, Olivia Byerly, 1. RT, Entze 1.

Aces: H, Bethany Leier 6, Morgan Hochsprung 5, Doll 5, Zimmerman 4. RT, Harlee Leingang 1, Shelby Floberg 1.

Digs: H, Zimmerman 12, Doll 8, Courtney Rask 8, Hintz 6. RT, Micki Hoselton 7, Har. Leingang 4.

Assists: H, Hintz 18, Leier 7. RT, Floberg 22.

Watford City 3, Killdeer 0

WC252525—3

K151213—0

Kills: WC, MacKenzie Sparby 11, Mikka Haugeberg 7, Reiann Lindley 6. K, Bridgette Reiss 4, Taycee Butts 4, Hannah Kling 4.

Blocks: WC, Sparby 3, Lindley 2, Haugeberg 2. K, Reiss 1.

Aces: WC, Avery Sundeen 4, Kamry Headings 2, Morgan Rolfsrud 2. K, Steena Larson 1.

Digs: WC, Sundeen 13, Haugeberg 11, Headings 10. K, Elissa Steffan 20, Butts 10.

Assists: WC, Rolfsrud 12, Teddi Dwyer 7. K, Larsen 8, Gabi Flaget 7.

Paragon BowlingMasters

Team Standings: 1, Jeromes 63-27. 2, Advanced 59-31. 3, Jagermeister 55 1/2 - 34 1/2. 4, Hutz Welding Elite 54-36. 5, ABC Diesel 48 1/2 - 41 1/2. 6, Bug Light 48 1/2 - 41 1/2. 7, PNTHOS 43-47. 8, Bryan Schmidt Flooring 39-51. 9, Dickinson Collision Center 38-52. 10, McDonalds 37-53. 11, Ed Schwartz Construction 30-60. 12, Von Johnson Welding INC. 24 1/2 - 65 1/2.

Last Week’s Top Scores

Scratch Series: 1, Jagermeister 3089. 2, McDonalds 2979. 3, Dickinson Collision Center 2756.

Scratch Game: 1, PNTHOS 1076. 2, ABC Diesel 986. 3, Von Johnson Welding INC. 902.

Handicap Series: 1, Advanced 3593. 2, Hutz Welding Elite 3483. 3, Bryan Schmidt Flooring 3085.

Handicap Game: 1, Bud Light 1215. 2, Ed Schwartz Construction 1164. 3, Jeromes 1164.

Scratch Game: 1, DJ Paulson 267. 2, Duane Wolf 265. 3, Josh Curtis 261.

Scratch Series: 1, Brian Urbanec 714. 2, Josh Curtis 696. 3, Butch Hrouda 686.

Handicap Game: 1, DJ Paulson 298. 2, Duane Wolf 290. 3, Dan Keller 289.

Handicap Series: 1, James Steckler Sr. 760. 2, Josh Curtis 756. 3, Vance Vaagen 752.

Pioneer League

Team Standings: 1, Advance Collision 4-0. 2, ND Pharmacy 4-0. 3, CRE 3-1. 4, All American Travel 1-3. 5, Miss Willow’s Nest 0-4. 6, Four Seasons 0-4.

Last Week’s Top Scores

Scratch Game: 1, CRE 548. 2, Advance Collision 454. 3, Miss Willow’s Nest 430.

Scratch Series: 1, CRE 1506. 2, Advance Collision 1304. 3, Miss Willow’s Nest 1265.

Handicap Game: 1, CRE 635. 2, Advance Collision 613. 3, ND Pharmacy 610.

Handicap Series: 1, Advance Collision 1781. 2, ND Pharmacy 1778. 3, CRE 1767.